Dois policiais militares, de 28 e 38 anos, ficaram levemente feridos após serem atropelados por um carro na noite desse domingo (28), em Belo Horizonte. Eles estavam em duas motos e faziam patrulhamento entre as ruas Moema e Alvorada de Minas, no bairro Jardim Montanhês, região Noroeste da capital mineira, quando foram atingidos. A motorista do veículo estava embriagada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares estavam parados na esquina, quando foram surpreendidos pelo carro que seguia na contramão. A condutora do veículo, de 50 anos, estava com sintomas de embriaguez e foi submetida pelo teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool.

À PM, a mulher afirmou ter bebido cerveja. Ela foi encaminhada para o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Os dois militares precisaram de atendimento médico e foram encaminhados para um hospital da capital, com ferimentos leves.

