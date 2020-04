Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados por um motorista embriagado em Barbacena, na região do Triângulo Mineiro, no fim da noite desta quinta-feira (23). As vítimas, que eram funcionários da Prefeitura da cidade e efetuavam a higienização de vias públicas em decorrência da Covid-19.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h, o motorista de um HB20 branco, de 40 anos, seguia em alta velocidade pela avenida Eliezer Henriques, no bairro Santa Luzia, quando perdeu o controle da direção e atropelou os dois trabalhadores que faziam a descontaminação na via, parando somente após bater em um poste de energia elétrica.

O funcionário de 57 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a outra vítima, um homem de 31 anos, foi socorrido consciente, porém com diversas fraturas, para o Hospital Regional de Barbacena.

Outros dois funcionários da Prefeitura que estavam atuando na descontaminação não se feriram.

Motorista embriagado

Com o impacto da batida, a frente do veículo ficou completamente destruída. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave com suspeita de traumatismo crânio.

Conforme a corporação, o condutor foi submetido ao exame de alcoolemia e apresentou índices acima do limite permitido, além de apresentar sinais visíveis de embriaguez. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante.

