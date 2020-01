O motorista de um Fiat Doblô, envolvido em um acidente que provocou a morte de um motociclista na quarta-feira (15), compareceu a uma delegacia nesta segunda-feira (20) para prestar depoimento. Após o acidente, na rua Izalina Faustina Silveira, em Venda Nova, o homem fugiu sem prestar socorro à vítima.

No dia seguinte ao acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou imagens retiradas de câmeras de segurança próximas ao local do acidente. O objetivo era contar com a ajuda da população na localização do motorista do Doblô, que entrou por uma contramão, provocando a queda e o atropelamento do motociclista de 43 anos.

O depoimento do suspeito está sendo colhido na Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (DEPICT), localizada na rua Sergipe, 57.

