Um motorista ficou ferido após o caminhão que ele dirigia cair no ribeirão Arrudas, na altura do bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava materiais recicláveis e seguia pela avenida Teresa Cristina quando, por volta das 8h, tentou uma manobra e acabou batendo nas grades de proteção e caiu dentro do córrego.

Com a queda, o veículo ficou com as rodas voltadas para cima. Os militares informaram que, ao chegar no local, populares já haviam utilizado uma escada e retirado a vítima da cabine, que não estava presa às ferragens.

O motorista, confuso, mas consciente, foi estabilizado e socorrido pelo Samu para o Hospital João XXII, em BH.

De acordo com a BHTrans, apesar do acidente, o trânsito no local segue sem restrições.

