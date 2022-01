Um homem ficou ferido depois de perder o controle da direção do carro que digiria e atingir duas casas na madrugada desta segunda-feira (31) na BR-262, altura do bairro Goiânia, região Nordeste de BH. O veículo capotou e ficou escorado no muro de um dos imóveis por apenas duas das rodas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motoristas, que ainda não foi identificado, não ficou preso às ferragens, e recebeu atendimento do Samu. A Polícia Militar fez contato com o homem, que afirmou não se lembrar do que aconteceu.

Bombeiros que atenderam a ocorrência fizeram a segurança do local

Militares fizeram a prevenção e seugurança do local, que até o momento, não oferece perigo aos moradores.

