Um homem de 48 anos teve queimaduras generalizadas e precisou ser socorrido para atendimento de emergência nessa terça-feira (24) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, após uma explosão, seguida de incêndio, em uma mineradora da cidade. Ele foi levado pela ambulância da empresa para o Hospital Santa Lucia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele dirigia um caminhão que descarregava carvão na mineradora, até que a tampa do veículo estourou e o pó do material foi projetado para o forno, fazendo com que houvesse ignição e o incêndio se alastrasse.

Ainda conforme os bombeiros, brigadistas da mineradora iniciaram o combate até a chegada da corporação. Cerca de 30 mil litros de água foram utilizados para cessar o fogo. Técnicos da Polícia Civil também foram até o local para fazer uma perícia no local.