O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido depois que seu veículo pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira (6) em um posto na BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e a vítima, que apresentava queimaduras de segundo e terceiro graus, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foram necessários 7 mil litros de água para apagar o incêndio no caminhão baú, carregado com móveis de uma mudança feita de Janaúba para Uberlândia. O dono da carga também acompanhava a viagem e relatou aos bombeiros que foi preciso parar no posto, localizado no km 516, para verificar problemas mecânicos. Segundo ele, o incêndio começou na cabine onde o motorista dormia.

Outro incêndio

No fim da madrugada desta sexta, um outro caminhão pegou fogo em uma rodovia mineira. Dessa vez, um veículo carregado com ração sofreu um incêndio na BR-262, em Juatuba. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Não há informações de feridos.