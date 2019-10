Uma van, um caminhão e outros dois veículos se envolveram em um acidente na tarde deste sábado (5), na BR-262, Km 773, na altura trevo do distrito de Ponte Alta, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da van morreu no local. Ele foi a única vítima.

Ainda de acordo com as informações da corporação, não houve vazamento de carga do caminhão, que transportava álcool. A perícia foi acionada e ao chegar ao local o Corpo de Bombeiros de Uberaba foi liberado para a retirada do corpo. No momento, a rodovia está parcialmente interditada.