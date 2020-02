Um homem morreu após bater o veículo em que estava na traseira de um ônibus, na pista marginal da BR-040, altura do bairro Kennedy, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Fiesta sedã prata teria batido na traseira do coletivo em alta velocidade. Com o impacto, mais da metade do carro parou debaixo do ônibus. No local, o reboque e a perícia são aguardados.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 9h, no km 527, e interditou a pista marginal, que dá acesso às avenidas Helena de Vasconcelos Costa e Severino Ballesteros.

