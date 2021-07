Um motorista de caminhão morreu carbonizado após o veículo em que estava e outras duas carretas pegarem fogo na madrugada desta segunda-feira (26), dentro de um posto de combustíveis às margens do Anel Rodoviário, altura do bairro Maria Goretti, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, os veículos estavam estacionados a cerca de 15 metros das bombas de combustíveis. O fogo teria se iniciado em uma dessas carretas e espalhou para os demais veículos, que estavam ao lado.

O condutor que morreu estaria dormindo dentro do caminhão carregado com sofás, o que acabou acelerando o processo de queima, segundo os militares. Quatro viaturas atuaram no combate às chamas.

De acordo com testemunhas, uma outra pessoa também pernoitava no veículo, mas conseguiu escapar. A perícia da Polícia Civil esteve no local e removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a carga que estava dentro do caminhão era de Ubá, na Zona da Mata mineira, e seria distribuída no Estado durante o dia.

