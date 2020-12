Um acidente registrado neste sábado (19), na ponte sobre o Rio Araguari, na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, deixou uma pessoa morta. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi na altura do quilômetro 596.

O veículo passou pela mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio. Após buscas realizadas pelos militares, a motorista, de idade não divulgada, foi encontrada sem vida dentro do carro.

Segundo informações de testemunhas, um outro veículo também teria caído da ponte. A equipe segue realizando buscas para confirmar se realmente existe outro automóvel no local.

Leia mais:

Caminhão-tanque tomba e deixa faixa do Anel Rodoviário parcialmente fechada em Belo Horizonte

Prefeitura suspende alvará da Vale em Brumadinho após morte de funcionário em acidente

Acidente deixa um morto e bloqueia a BR-381, em Sabará