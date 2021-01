Um homem de 51 anos morreu em um acidente na tarde desta terça-feira (5), na BR-381, altura de Nova Era, na região Central de Minas. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o carro onde ele estava colidiu frontalmente em uma carreta. Uma outra pessoa, que também estava no carro, ficou gravemente ferida.

Ainda segundo a corporação, o helicóptero Arcanjo 04 se deslocou para atender o homem, condutor do veículo, que estava preso às ferragens. Após chegar ao local, os militares constataram o óbito. Ainda não há informações sobre a segunda vítima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local flui em ambos sentidos, mas é intenso e com congestionamento.

Leia mais:

Onze pessoas morreram nas rodovias mineiras durante feriadão de Ano Novo

Um mês após acidente com ônibus de turismo na BR-381, duas pessoas ainda estão internadas

Engavetamento deixa nove feridos na BR-381; acidente foi na altura da zona rural de Belo Oriente