Um homem morreu nesse sábado (22) após uma picape capotar em uma descida na estrada do Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. Duas pessoas ficaram feridas e seguem internadas no hospital municipal.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas, que estava no banco dianteiro do carro, relatou que o veículo apresentou problemas no freio, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e capotasse.

Segundo a corporação, a morte do motorista Danilo Bitencourt Souza, de 28 anos, foi constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os outros dois ocupantes do carro foram arremessados para fora do veículo e ficaram nas margens da estrada à espera do socorro.

Aos militares, uma das vítimas, um homem que está internado com traumas pelo corpo, disse que não se lembrava se motorista e passageiros estavam usando o cinto de segurança.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a terceira vítima, um homem que estava no banco de trás no momento do acidente, foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares.

