O motorista de uma carreta carregada com soda cáustica morreu após o tombamento do veículo que dirigia na BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas, na manhã desta terça-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sentido Brasília, na altura do km 501, próximo ao posto Vila.

Ainda não há informações se houve derramamento do material tóxico na pista ou no terreno. A situação do trânsito também não foi divulgada.

Aguarde mais informações.