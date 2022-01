Apesar da estiagem, rodovias que cortam Minas Gerais têm 105 pontos de interdição neste sábado (22), conforme mapa conjunto feito pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os problemas foram causados devido aos impactos causados pelas chuvas das últimas semanas. De acordo com o levantamento, 86 vias possuem obstruções parciais e 19 estão completamente interditadas.

Pista liberada

De acordo com a PRF, nesta manhã foi liberado a pista no km 562, em Nova Serrana. O trecho estava com uma interdição parcial desde a semana passada.

Atenção

Já na BR-381, altura do km 527, em Brumadinho, a interdição parcial continua. Parte da pista cedeu, interditando a faixa no sentido capital. No local, o trânsito segue em pista simples, em ambos os sentidos, pela pista Sul (sentido São Paulo).

Na BR-262, altura do km 447, em Nova Serrana, a pista está cedendo. O tráfego de veículos segue no esquma Pare e Siga, em ambos os sentidos.

Na mesma rodovia, no km 562, em Córrego Danta, a interdição é total por conta de uma erosão na pista.

Já na BR-381, km 342, em Bela Vista de Minas, um afundamento de pista causa interdição parcial da rodovia. Não há previsão de liberação.

