O motorista que quiser recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) devido a multas de trânsito aplicadas pela Guarda Municipal em Belo Horizonte poderá fazê-lo em meio on-line (clique aqui), pelo site da prefeitura da capital. As infrações autuadas pelo município se referem a circulação, estacionamento e parada.

O serviço, segundo o executivo municipal, já permitiu a redução de 3 mil atendimentos presenciais por mês no BH Resolve, o que contribui para o controle do risco sanitário gerado pela pandemia de Covid-19. Atualmente, há 35.527 recursos em andamento na Jari Trânsito de Belo Horizonte.

Além do recurso, o cidadão ainda pode ter acesso a serviços como Identificação do Condutor Infrator (FICI), defesa da autuação, informações sobre notificações de trânsito/multa, solicitação de informações sobre veículos removidos, dentre outros.

"A partir da transformação digital, os cidadãos podem solicitar as suas demandas à Prefeitura, sem sair de casa, o que agiliza o processo de atendimento dessas solicitações e implica na redução de custos para usuários e administração pública", afirmou Jean Mattos, secretário municipal adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão.

A PBH relembra que o atendimento presencial no BH Resolve continua suspenso, temporariamente, em função da pandemia. No entanto, o requerimento do recurso, incluindo todos os documentos necessários, também pode ser enviado via Correios, por meio de carta registrada para PBH: CAIXA POSTAL 1.841, CEP 30.331-970. Belo Horizonte/MG.