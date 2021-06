Belo Horizonte aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Os motoristas da capital já podem pagar multas de trânsito com desconto de 40% pelo celular.

Para cadastrar no SNE, os condutores devem baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), pelo Apple Store ou Google Play, acessar o ícone “infrações” e seguir as instruções. Feita a adesão, os boletos das multas emitidas pelo município serão gerados eletronicamente.

O desconto de 40% vale para qualquer tipo de multa, inclusive infrações gravíssimas. Só que quando o motorista faz essa opção de pagamento, ele reconhece que a multa é realmente dele. Ou seja, não cabe recurso. Além disso, ao aderir ao SNE, as notificações param de chegar pelos Correios e é preciso ficar de olho no site e no aplicativo para conferir se existem novas multas.

Mais de 6 milhões de veículos em todo o país já estão cadastrados no sistema. “A adesão ao SNE vai garantir aos motoristas, além da possibilidade do desconto de 40%, mais praticidade e segurança. E ainda poderão contribuir com a preservação do meio ambiente, já que haverá uma diminuição considerável no consumo de papel’, explica Leonardo Rios, gerente de Análise e Processamento de Infrações da BHTrans.