Apesar dos reiterados avisos das autoridades, muitos moradores da Grande BH ignoraram os alertas e se arriscaram para salvar veículos ou tentar registrar as enchentes durante a tempestade que caiu na noite desta sexta-feira.

Na avenida dos Andradas, próximo à entrada para o bairro São Geraldo, na região Leste de BH, um homem chegou a descer do carro junto à ponte para filmar, com o celular, o aumento do nível do Ribeirão Arrudas, prestes a transbordar.

Na avenida Engenheiro Carlos Goulart, no Buritis, outro motorista enfrentou a enxurrada para tentar segurar uma picape arrastada pela correnteza. Ele chegou a ser derrubado pela água e só conseguiu se livrar da enxurrada graças a populares, que o resgataram.

No bairro São Joaquim, na rua Turmalina com avenida Severino Balesteros, em Contagem, dois homens também enfrentaram o alagamento na tentativa de tirar da via uma viatura policial.

A Defesa Civil alerta que durante a chuva deve-se evitar trafegar em áreas de inundação ou ruas sujeitas a alagamentos.