A saída para o feriado da Semana Santa mal começou e os motoristas que tentam deixar Belo Horizonte já enfrentam lentidão em todas as rodovias que cortam a capital mineira. Os pontos de congestionamento ocorrem devido ao excesso de veículos e não tem relação com os acidentes.

Conforme a Via 040, concessionária que administra a BR-040, já são registrados 5 km de trânsito lento na altura do km 462 da estrada, em Sete Lagoas, na região Central do Estado. O congestionamento é somente para quem segue em direção à Brasília, próximo à indústria Petrolub. Já em Congonhas, também na região Central, os motoristas já se deparam com pelo menos 2 km de lentidão, no sentido Rio de Janeiro. A fila de veículos acontece próximo ao km 615 da rodovia, na altura do a cesso à Ouro Branco, na mesma região.

Ainda de acordo com a Via 040, o trânsito também está complicado no Anel Rodoviário, na altura do cruzamento com a avenida Amazonas. São pelo menos 2 km de lentidão nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas também enfrentam trânsito intenso na BR-381, na saída para Vitória. O trecho mais crítico é entre o trevo de Caeté e a cidade de Nova União. Em Sabará, entre o Anel Rodoviário e a ponte do rio das Velhas, também já há registro de congestionamento. Outro ponto de lentidão da rodovia é na altura do trevo de Itabira.

O mesmo acontece na saída para São Paulo, na BR-381, e na saída para o Triângulo Mineiro, na BR-262. A fila de veículos também é decorrente do grande fluxo, não tendo relação com nenhum acidente.

Acidentes

Mais cedo, dois acidentes complicaram o trânsito na BR-040. As batidas foram registradas entre o fim da manhã e o início da tarde, um em Sete Lagoas e outro em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Em Contagem, um motociclista foi atingido por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a equipe ia atender uma ocorrência em Ribeirão das Neves quando o acidente aconteceu. A vítima, um homem de 30 anos, ficou inconsciente e teve que ser levada de helicóptero para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. O acidente interditou toda a via no sentido Brasília para o atendimento da vítima. A Via 040, que administra o trecho, registrou lentidão de seis quilômetros e a rodovia foi liberada por volta de 13h.

A outra ocorrência, em Sete Lagoas, foi um incêndio em um veículo também no sentido Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu com uma carreta cujos pneus traseiros pegaram fogo. Nesta ocorrência, a lentidão registrada também foi de um quilômetro e não houve feridos.

