As estradas mineiras estão com um trânsito intenso nesta terça-feira (12), na volta para casa do feriadão. As vias de acesso à capital são as mais sobrecarregadas.

Já no meio desta tarde, um dos pontos mais críticos era a Fernão Dias, onde um engavetamento interditou a faixa da esquerda, o que gerou quilômetros de fila, na altura do km 501,8, próximo a Betim.

Na BR-381, no trecho que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, o movimento de veículos vindos das praias também era grande. Houve um engavetamento na altura de Sabará/Santa Luzia, por volta de 15h30. O acidente ocasionou uma vítima com ferimentos leves.

Na BR-262, no km 23, em Reduto, na Zona da Mata, a pista esteve completamente interditada desde domingo, devido ao tombamento de um caminhão que transportava óleo queimado. Às 17h, o trecho foi liberado.

A previsão de chuva intensa na volta para casa não se confirmou, com BH estampando sol brilhante na tarde desta terça-feira. Sem chuva, o retorno fica menos perigoso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia dado um alerta para que os motoristas tivessem prudência e responsabilidade na vaigem, principalmente se a previsão de chuva se confirmasse. A corporação promete rigor na fiscalização e pede aos motoristas “paciência e responsabilidade” para evitar tragédias.