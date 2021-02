No primeiro dia de reabertura do comércio em Belo Horizonte, o movimento nas lojas do Centro da cidade foi fraco, segundo os comerciantes. A expectativa era de mais pessoas na rua com a volta das atividades não essenciais na capital nesta segunda-feira (1º).

A reportagem do Hoje em Dia foi ao hipercentro da cidade para acompanhar a volta dos serviços. Segundo lojistas, o movimento foi menor quando comparado com a última semana, mesmo com grande parte dos estabelecimentos fechados.

"O movimento está fraco. Acho que muita gente está com medo, e com o fim do auxílio e o desemprego, muita gente perdeu o poder de compra", afirmou Lozano Freitas Rocha, de 47 anos, dono de uma loja de sapatos.

Comerciante Lozano Freitas Rocha acredita que a população está com medo de sair devido à pandemia

Já Diego Tadeu, de 29, que é fiscal em uma farmácia, concluiu que o movimento não mudou muito em relação aos últimos dias, mas hoje, especificamente, está menor. "O movimento está mais fraco hoje. Parece que quando não pode, o povo sai. Quando pode, ficam com medo".

Os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais estavam autorizados a funcionar a partir das 9h. No entanto, o cenário no Centro da cidade não foi esse.

A reportagem flagrou algumas lojas abertas antes do horário e alguns vendedores sem máscara. Não havia verificação da temperatura dos clientes na entrada.

Diego Tadeu avalia que, no primeiro dia da flexibilização, o movimento está baixo

Em nota, a Prefeitura de BH informou que vai intensificar as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais da cidade para que as regras contidas no decreto sejam devidamente cumpridas.

"Todo o efetivo da Guarda Municipal, os fiscais da Subsecretaria de Fiscalização e os da Vigilância Sanitária estarão nas ruas para autuar os estabelecimentos que descumprirem os protocolos sanitários. Os comerciantes estarão sujeitos à interdição e multa no valor de R$ 18.359,66. O cidadão pode fazer denúncias nos canais da PBH: telefone 156, APP PBH e Portal de Serviços", disse o executivo municipal.

Medidas de prevenção

Nas vias do Centro da capital, muitos se arriscaram sem equipamentos de segurança ou com as máscaras mal colocadas.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por sua vez, enviou fiscais para garantir o cumprimento das as medidas sanitárias, mas não foi o suficiente. A Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM) também circularam.

Leia também:

Minas registra quase 1,8 mil novos casos de Covid em 24 horas

'Estamos quebrados': lojistas querem estabilidade na flexibilização para manter negócios

Prefeitura de BH inicia aplicação de 57,3 mil doses de vacinas contra Covid em cinco novos grupos

Passageiros reclamaram de ônibus cheios na reabertura do comércio em BH