A chegada do novo coronavírus ao Brasil pode ter provocado uma redução no número de passageiros na Rodoviária de Belo Horizonte. De acordo com a Codemge, responsável pela administração do terminal, houve uma queda de 9% no número de pessoas nos embarques e desembarques nas duas primeiras semanas de março em relação à primeira quinzena do mês anterior.

A redução no número de passageiros acontece provavelmente porque muitas pessoas atenderam à recomendação do Ministério da Saúde de evitar e adiar viagens que não sejam absolutamente necessárias.

A Codemge informou que o trabalho de limpeza na Rodoviária de Belo Horizonte foi intensificado, com uso de álcool gel nas principais áreas de contato, como corrimões e botões de elevador. Em paralelo, está havendo distribuição de peças gráficas da Secretaria de Estado de Saúde, ampliando a conscientização do público sobre o assunto.

