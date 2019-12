Um estudo contratado pela Vale e feito por especialistas para analisar as causas da tragédia em Brumadinho aponta como causa do rompimento a liquefação dos rejeitos, ou seja, mudança do estado físico do material, que de sólido passou a se comportar como líquido. Esta também foi a causa apontada para o desastre em Mariana, quando uma barragem da Samarco se rompeu em Bento Rodrigues.

"O material depositado na barragem mostrou uma súbita e significativa perda de resistência e rapidamente se tornou um líquido pesado que escorreu a jusante em alta velocidade. Os vídeos mostram que a superfície de ruptura inicial foi relativamente rasa e foi seguida por uma série de deslizamentos rápidos e rasos com taludes íngremes que progrediram para trás até os rejeitos. Com base nestas observações, fica claro que o rompimento foi resultado da liquefação estática dos materiais da barragem", diz o documento.

O estudo também mostra que o colapso do talude aconteceu em menos de 10 segundos com 9,7 milhões de metros cúbicos de material, cerca de 75% dos rejeitos armazenados que transbordaram da barragem em menos de cinco minutos.

Além disso, o laudo divulgado nesta quinta-feira (12) também aponta alguns gatilhos que podem ter ajudado a desestabilizar a estrutura, como a carga por fadiga - detonações repetidas -, erosão interna, carregamento rápido (construção ou lançamento de rejeitos), aumento dos níveis de água no solo e interação humana.

O relatório concluiu que "a perda de resistência significativa e repentina indica que os materiais retidos pela barragem apresentavam comportamento frágil".

O rompimento da barragem da Vale em Córrego do Feijão deixou mais de 250 mortos. Até o momento, 257 vítimas foram identificadas e outras 13 continuam desaparecidas.

