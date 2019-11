Uma mulher foi agredida por um homem, com empurrões e um soco, dentro de um bar, na noite de domingo (24), após uma discussão por causa de uma mesa. O caso aconteceu em um estabelecimento na avenida Alberto Cintra, bairro União, região Nordeste de Belo Horizonte. Imagens da câmera de segurança registraram a agressão.



A mulher, de 29 anos, registrou um boletim de ocorrência logo após a agressão e passou por um exame de corpo de delito nesta terça-feira (26). No domingo, depois de ser agredida, a vítima foi por conta própria ao hospital Felício Rocho, porque chegou a bater a cabeça quando caiu no chão e sofreu um soco na face direita do rosto. O homem a jogou no chão três vezes.



No boletim de ocorrência, a mulher relata que pediu uma mesa do lado de fora do estabelecimento, mas os homens de uma mesa que fica ao lado se incomodaram. Houve xingamentos entre eles. A vítima disse que, após dizer que não se interessava mais pela mesa, um dos homens se levantou, foi em direção a ela e lhe deu dois socos, fazendo com que ela ficasse desacordada por alguns segundos.



O agressor estava acompanhado de três amigos, segundo a vítima. Logo após as agressões, eles saíram a pé do estabelecimento, em direção à avenida Cristiano Machado.



Imagens de uma câmera de segurança flagraram as agressões

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre esse caso. A reportagem também tentou contato com o bar pelo telefone e pelas redes sociais, mas ainda não obteve retorno.

