Uma mulher de 40 anos foi assaltada e estuprada, na manhã desta quinta-feira (20), próximo a um shopping, na BR-356, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seguia para o trabalho quando, por volta das 5h20, foi atacada enquanto aguardava o coletivo em um ponto de ônibus. Ela contou que o autor a segurou pelo braço e disse para ela ficar calada que era um assalto. Ele também teria feitos ameaças dizendo que a mataria.

Apavorada, a mulher não reagiu, entregou a bolsa e teria pedido ao suspeito que não fizesse nada com ela. Porém, o homem colocou uma faca no pescoço dela e a arrastou para um matagal. Em seguida, obrigou a vítima a deitar no chão e a estuprou.

Após o crime, ele fugiu com a bolsa e os pertences dela. A mulher foi socorrida para o Hospital Odilon Behrens com escoriações no pescoço, antebraço esquerdo, braço direito e região lombar.

O suspeito ainda não foi identificado, mas a vítima contou aos policiais que ele era moreno e aparentava ter uns 35 anos. Ele vestia calça branca, camisa preta de manga curta com escritos de cor branca.