Uma mulher de 25 anos foi baleada, na madrugada desta quarta-feira (11), durante uma tentativa de assalto no Mirante Caixa D'Água, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A vítima contou que estava no local com o irmão e uma amiga, quando foram abordados por dois homens, sendo que um deles estava armado. Os suspeitos anunciaram o assalto, mas o irmão da mulher, que conduzia um Ford Ka, arrancou o veículo na tentativa de fugir dos bandidos. Neste momento, um dos suspeitos atirou.



A mulher, que estava no banco do passageiro, foi atingida na perna esquerda. As vítimas conseguiram fugir e, próximo da rua Grão Mogol, no bairro Carmo, elas encontraram uma viatura da PM e foram escoltadas até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.



A jovem explicou que não viu o crime pois estavam dormindo. A PM fez rastreamento na região, mas os suspeitos não foram localizados e presos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.