Uma mulher foi ferida com uma facada no peito após um assalto na manhã desta quinta-feira (20) na orla da Lagoa da Pampulha, no bairro Garças, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito não foi localizado.

A vítima contou aos policiais que estava fazendo uma caminhada, quando foi abordada pelo homem. O suspeito estava transtornado, conforme a PM, e deu uma facada no peito da mulher e a jogou dentro da lagoa.

Segundo a corporação, a mulher ficou presa em uma área de lama às margens do leito e precisou ser retirada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Após o resgate, ela foi encaminhada em estado estável para uma unidade de saúde da capital. A idade da vítima e o endereço do hospital não foram informados pela PM.