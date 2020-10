Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na madrugada deste sábado (31), no bairro São Jorge, em Betim. Ela foi socorrida por passageiros de um ônibus e passará por cirurgia.

O suspeito, de 33 anos, surpreendeu a vítima, de 30, por volta das 5h da manhã. Ela aguardava para embarcar em um coletivo quando ele a ameaçou de morte. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que está se separando do autor, que não aceita o término.

Quando o veículo da linha 3850 se aproximou, a mulher tentou se livrar do homem, que a segurou pelo braço e a jogou no chão. Em seguida, ele desferiu seis facadas na vítima: duas no tórax, uma na clavícula, uma no antebraço direito, uma na mão esquerda e uma nas costas.

De acordo com a polícia, os passageiros do ônibus desceram e seguraram o agressor, evitando que ele matasse a mulher. O condutor do veículo informou às autoridades que as câmeras internas do coletivo registraram o ocorrido e estarão à disposição para eventuais consultas.

A vítima foi levada para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Fernão Dias, onde recebeu os primeiros socorros da equipe médica da concessionária que administra a rodovia. Depois, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Betim, onde passará por cirurgia após sofrer perfurações nos órgãos internos.

O suspeito fugiu do local sentido bairro São Salvador. Segundo a PM, ele não foi localizado e segue foragido. A arma do crime também não foi encontrada.



