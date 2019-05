Uma mulher de 48 anos foi jogada dentro de uma cisterna com aproximadamente 25 metros de profundidade, pelo marido e o filho de criação, em Montes Claros, no Norte de Minas. O crime ocorreu na noite de terça-feira (28). A vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada para o hospital Santa Casa. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio - o marido foi preso e o filho estava foragido até o momento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, que escutaram a briga. Quando os militares chegaram ao local, o marido da vítima negou que houvesse algum tipo de problema - o homem estaria visivelmente embriagado. Porém, os policiais ouviram gritos de pedido de socorro e entraram na residência, à procura da vítima. Eles vistoriaram todos os cômodos da casa, até perceberem que o pedido de ajuda vinha do quintal.

A mulher foi encontrada dentro da cisterna de cerca de 25 metros de profundidade, equivalente a um prédio de oito andares. O homem confessou que agrediu e jogou a companheira dentro do buraco, sendo preso em flagrante. O suspeito disse ainda que, ao perceber a presença da polícia, o filho fugiu do local. Segundo a vítima, as agressões eram frequentes, e naquele dia, o marido e o rapaz que ela adotou começaram uma sessão de chutes e tapas, culminando no momento em que a jogaram dentro da cisterna.

“Ela teve muita sorte, pois a cisterna não estava muito cheia. Do contrário, ela poderia ter morrido afogada. Porém, se o resgate demorasse, a vítima poderia ter tido hipotermia, desmaio e, na queda, sofrer lesões traumáticas graves”, relatou o tenente Walderides Cangussu, do Corpo de Bombeiros.

A mulher teve traumatismo na cabeça e cortes pelo corpo, mas recebeu alta na manhã desta qaurta-feira (29).