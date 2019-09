Após conhecer e começar a se relacionar a distância com um homem que dizia ser delegado pela rede social Facebook, uma mulher de 25 anos acabou vindo para Sete Lagoas, na região Central do Estado, esperando viver uma história de amor. Porém, acabou descobrindo que a pessoa com quem conversava não era quem dizia ser, sendo mantida em cárcere privado por quase três meses. A vítima foi resgatada na manhã de sexta-feira (27) pela Polícia Militar (PM).

A ocorrência teve início depois que um pastor de Recife procurar a corporação para denunciar que a jovem, que é natural de Carriri, em Sergipe, o procurou pela mesma rede sociail e contou que estava sendo mantida presa em uma casa pelo homem de 37 anos. O denunciante passou ainda um número de celular para que os policiais conversassem com a vítima, já que ela não poderia atender uma ligação por estar perto do suspeito.

Com isso, um policial começou a conversar com a mulher, que confirmou a situação e pontuou que só podia sair da casa para comprar algo e retornar logo em seguida. Foi sugerido então que ela pedisse para comprar algo e aguardasse a chegada de uma viatura da PM. A vítima então falou com o homem que precisava comprar café, momento em que foi resgatada pela polícia.

Com a mulher em segurança, a PM montou então uma operação para invadir o imóvel e prender o suspeito. O apartamento, localizado na rua Antônio Olinto - uma via bastante movimentada -, ficava em cima de uma igreja evangélica. Ao chegar, os militares chamaram o homem pelo nome, que abriu a porta e recebeu imediamente a voz de prisão em flagrante por cárcere privado.

Casa tinha apenas cobertores

Ainda de acordo com a PM, quando os agentes entraram no apartamento, perceberam que não existia sequer um único móvel no local, mas apenas alguns cobertores jogados no chão e alguns poucos itens, como um rádio comunicador, um carregador deste dispositivo, um celular sem bateria, outro celular com carga e alguns cartões de débito e crédito.

Depois da prisão do suspeito, a vítima conversou com os militares e contou que conheceu ele há cerca de três meses e que começou o relacionamento pela rede social. O homem, que até então dizia se chamar Rodrigo e ser delegado da Polícia Civil (PC), combinou então de se encontrar com ela, que foi até a cidade de Três Pontas e, depois, para Sete Lagoas.

Ao chegar na rodoviária, entretanto, ela foi recebida pelo suspeito, que afirmou que o Rodrigo estaria preso e que ele ficaria com ela. Ainda conforme o relato da vítima, ela aceitou ir até a casa do homem desconhecido por não conhecer mais ninguém na cidade. Ela disse ainda que, durante todo o período que passou lá, foi alvo de diversas ameaças e agressões, não tendo coragem de fugir por o homem ter dito que a mataria se ela o fizesse.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher da cidade. Procurada, a assessoria de imprensa da PC informou que a delegada ratificou a prisão do suspeito por cárcere privado, que tem pena de 2 a 5 anos quando o crime tem mais de 15 dias de duração. Agora, a instituição investigará o caso.

