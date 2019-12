Mais um caso de feminicídio foi registrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na noite desta quinta-feira (19), uma mulher de 34 anos foi morta a facadas na porta da casa do pai dela, no bairro Chácara Bom Retiro, em Nova Lima. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, de 46 anos, que cometeu suicídio momentos depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia se separado há pouco tempo e estava morando na casa do pai. O ex-marido foi até o local e teria chamado por ela. Logo após abrir o portão de casa, a mulher teria sido esfaqueada pelo ex-companheiro.

Ela recebeu golpes nas mãos e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para o socorro, mas o médico da unidade constatou a morte no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Corpo do ex-marido encontrado

Depois do crime, o carro do suspeito foi localizado em cima de um viaduto sobre a MG-30. Buscas foram feitas e o corpo dele foi localizado, na manhã desta sexta (20), às margens do rio que passa por baixo do viaduto.

A Polícia Civil abriu inquérito policial para averiguar as circuntâncias das mortes da mulher e do suspeito.



