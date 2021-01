Uma mulher, de 32 anos, foi presa na noite desse sábado (30), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de esfaquear o namorado durante uma briga. A vítima, um homem de 31, está internado no Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, na capital mineira. O estado de saúde dele é gravíssimo.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), o crime, ocorrido em BH, foi cometido após um desentendimento entre o casal. Eles estavam bebendo em um bar no bairro Piratininga, também em Venda Nova, quando começaram a briga. Aos militares, a mulher contou que teria sido agredida com socos no rosto pelo companheiro. Como forma de defesa, a suspeita teria golpeado o homem com seis facadas no tórax.

A vítima foi socorrida por testemunhas e levada em estado gravíssimo para o hospital. A mulher foi encontrada em casa, em Contagem, na Grande BH, após buscas dos militares. Ela foi presa em flagrante. A faca utilizada no crime não foi localizada e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

