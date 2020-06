Uma motorista ficou presa entre as ferragens e socorrida de helicóptero após um acidente envolvendo o carro dela e outros dois veículos na manhã desta sexta-feira (19), na MGC-365, na altura do bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O trecho é o mesmo onde, na última quarta-feira (17), um caminhão carregado com cerveja tombou e provocou a morte de um homem.

De acordo com Pedro Henrique Barreiras, tenente da Polícia Militar, um Fiat Uno, que seguia no sentido Belo Horizonte, atravessou a pista e acertou, no primeiro choque, a lateral de um Línea. Em seguida, na faixa contrária da MGC-365, atingiu frontalmente um Volvo. Como havia risco de incêndio, devido ao vazamento de combustível, o Corpo de Bombeiros espalhou serragem na pista.

A motorista do Fiat Uno estava inconsciente quando foi retirada do veículo e, depois, encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.