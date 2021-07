A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (6) um mandado de busca e apreensão contra uma mulher, em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado, suspeita de receber indevidamente o benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do pai, morto há seis anos.

Segundo a corporação, a investigada, de 45 anos, já havia sacado mais de R$ 190 mil. Ela era curadora do idoso, que morreu em julho de 2015, e tinha procuração para receber os benefícios. Na casa da mulher foram recolhidos cartões bancários com o nome do pai e documentos que comprovam o óbito dele.

Na condição de curadora, a filha fazia todo ano a “prova de vida” do pai, possibilitando o saque dos dois benefícios desde então.

A polícia explicou ainda que a investigada não foi presa por não estar em flagrante. Ela responderá em liberdade por estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos, que pode ser aumentada em um terço por se tratar de crime contra entidade de direito público.

