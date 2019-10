A Polícia Militar procura uma mulher suspeita de matar o ex-namorado, de 31 anos, com um tiro na cabeça na noite desse sábado (5), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O motivo do crime seria vingança.

De acordo com a PM, a vítima foi encontrada morta na rua Vinte e Dois, no bairro Nova Pampulha, com uma perfuração no crânio. Testemunhas contaram que a mulher já havia feito várias ameaças à vítima. Além disso, ela o acusava de ter “entregado” um roubo de carga que a polícia teria encontrado na casa.

O caso vai ser investigado pela delegacia de Vespasiano.