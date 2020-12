Uma jovem de 29 anos é suspeita de ter atirado no marido no bairro Vila Universal, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (22), e fugido em seguida.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, a mulher teria sido ameaçada com uma arma pelo companheiro, de 32 anos, mas teria conseguido detê-lo, pegado a arma e disparado contra a vítima. O caso ocorreu por volta das 18h50.

Em seguida, ela teria saído da casa, localizada à rua Pará, e pedido aos vizinhos que "salvassem" o marido.

O homem foi encontrado pelos agentes da PM caído no chão, no segundo andar do imóvel, com uma arma presa à calça. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal de Contagem.

Os militares realizaram uma revista à casa e localizaram uma segunda arma de fogo, além de munição e uma bolsa de viagem preenchida com 10 armas de fogo, 9 revólveres, sendo a maioria com numeração suprimida.

Foram encontrados ainda documentos e placas de carros e motos, além de cheques, celulares e um notebook. Todo o material, incluindo um veículo Toyota Hilux que estava na garagem da residência, foi apreendido. A Polícia Civil vai investigar o caso. A mulher segue foragida.