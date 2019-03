A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar em que circunstâncias uma jovem de 21 anos caiu do 2º andar de uma casa. A vítima conta que foi empurrada na janela, enquanto testemunhas alegam que ela se desequilibrou ao dançar funk em cima de uma cama.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (19), na avenida Potiguara, no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Após a queda, a mulher foi socorrida da calçada e encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, onde está internada com traumatismo craniano.

Aos militares, a vítima contou que dançava na cama, quando foi empurrada e caiu. Segundo a Policia Militar, a mulher não prosseguiu com o depoimento, pois queixava-se de muitas dores. Além da jovem, outras duas mulheres e um homem estavam na casa.

Uma das testemunhas, que também admitiu que dançava funk na cama, disse que estava com a jovem no quarto, próximo da janela, quando a vítima teria se desequilibrado sozinha. As outras testemunhas, um homem e uma mulher, não estavam no cômodo no momento da queda, mas relataram que a festa estava acontecendo há dois dias e que os participantes estavam ingerindo bebida alcóolica.

A perícia foi acionada e o caso foi registrada na Delegacia de Contagem.