Uma mulher ficou ferida após perder o controle da direção de um veículo e cair em uma ribanceira, na tarde deste sábado (21), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na avenida Brasília, altura do número 5.835, no bairro Duqueza. Depois da queda, a vítima, que não teve o nome divulgado, ficou presa às ferragens do carro.

Os militares foram ao local para resgatar a motorista, que estava consciente. As circustâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O carro envolvido na ocorrência deve ser retirado da ribanceira por um guincho ainda neste sábado.