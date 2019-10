Uma família do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, está angustiada desde o último domingo (27), após um dos quatro gatinhos da família, o Floriano, conseguiu fugir de casa. Na residência do vizinho, o felino foi visto entrando no imóvel e, desde então, está desaparecido, o que levou a sua dona, uma babá de animais de estimação e passeadora de cães de 32 anos, a registrar um Boletim de Ocorrência pelo suposto "sequestro" do animal.

Legalmente, animais de estimação ainda são considerados bens de valor e, por isso, o registro policial na verdade foi feito como o crime de furto. O Hoje em Dia conversou com a dona de Floriano, que deu detalhes do imbróglio. "A nossa casa é toda telada mas, por um infortúnio ou tentativa de furto, a tela acabou ficando um pouco aberta e meus gatos saíram. Meu irmão conseguiu pegar três deles, mas o Floriano acabou indo para a casa desse vizinho", lembra.



Ela conta ainda que tentaram por horas atrair o gatinho, porém, ele não saía da casa ao lado. "De repente o vizinho abriu a porta e ele simplesemente entrou na casa. Pedimos várias vezes, suplicamos que ele o colocasse para fora, mas nada adiantou. Foi então que acionamos a Polícia Militar (PM). Com a polícia, ele deixou meu pai entrar na casa, mas não deixou que abrissem vários cômodos. Desde então ele não responde, não atende a porta. A Polícia Civil (PC), que está fazendo um ótimo trabalho, até tentou intimá-lo, mas não conseguiram", conta a dona do gatinho.

Ainda conforme a proprietária do animal, o vizinho agora afirma apenas que o Floriano não está mais em sua casa, porém, na noite de quarta-feira (30), eles ouviram miados vindo do imóvel. "Até aonde sabemos, ele não tem animais de estimação. Por se tratar de uma pessoa delicada, que já tiveram episódios de relacionamento ruim na vizinhança, estamos agindo com bastante cautela, fazendo tudo dentro da lei", diz.

Deputados

Diante da situação delicada, a babá de pets chegou a procurar orientação do deputado federal Fred Costa (Patriotas) e do deputado estadual Noraldino Júnior (PSC). "Eles nos ajudaram bastante com orientações para fazermos tudo da maneira mais legal possível. Não queremos prejudicar ninguém, só mesmo ter o nosso gato de volta, que ele retorne para casa. Estamos sentindo muita falta", finaliza a dona.

A reportagem não conseguiu localizar o dono da casa onde o gato teria entrado.

