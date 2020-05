Mulher com Covid-19 foge de hospital em Contagem e tenta incendiar o próprio corpo

Uma mulher de 57 anos com diagnóstico confirmado do novo coronavírus fugiu do Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, para tentar tirar a própria vida. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (17). Após a fuga, a Guarda Municipal foi acionada e, durante rastreamento, localizou a paciente com álcool e isqueiro. Por sorte, ela foi resgatada a tempo e não se feriu.

Conforme o comandante Levi Sampaio, a unidade de saúde acionou a corporação logo que deu falta da mulher. Os agentes que ficam no hospital imediatamente iniciaram patrulhamento na região e encontram a mulher no bairro Cinco. "Os guardas conseguiram evitar o acidente que poderia resultar na morte da senhora", destacou Sampaio.

A equipe médica foi chamada e, tomando diversas medidas de segurança, reconduziu a paciente ao Hospital de Contagem, onde ela permanecerá internada para tratar a infecção da Covid-19.