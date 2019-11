Uma mulher de 25 anos ficou ferida em um acidente, na madrugada deste sábado (2), próximo ao viaduto da Mutuca, na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela teria perdido o controle da direção e caiu em um barranco.

Os militares foram ao local e precisaram retirarar a jovem do carro, que ficou presa dentro do veículo. Com a queda, a porta ficou travada. Ela foi imobilizada e encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com o quadro de saúde estável.