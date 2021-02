Uma mulher de 32 anos furtou uma loja do Centro de Belo Horizonte, na manhã dessa quarta-feira (24), e foi presa à tarde, após retornar ao empreendimento para fazer uma entrevista de emprego. Ela foi identificada pelas câmeras de monitoramento da empresa e assumiu o crime.

De acordo com Amanda Mikaelly, supervisora da loja de vestuário feminino, localizada na avenida Amazonas, a mulher se aproveitou que a funcionária foi ao estoque para furtar dois vestidos, no valor total de R$ 328.

Curiosamente, a mulher havia deixado o currículo dela na loja dias antes, para concorrer a uma vaga de vendedora. Ao retornar para fazer a entrevista, que já estava agendada, a mulher foi reconhecida como autora dos furtos. A Polícia Militar foi chamada.

"Ela chegou à loja, fiz os testes de venda com ela, e ela foi muito bem. O currículo era muito bom. Eu disse para ela: você ia ser contratada, já ia pedir seus documentos", contou a supervisora da loja Pimenta Rosa Glamour.

De acordo com a PM, a mulher foi detida em flagrante e assumiu o furto após ver as imagens do circuito interno. Ela foi levada para a Central de Flagrantes (Ceflan) 2, da Polícia Civil, no Floresta, na região Leste de BH. Os itens furtados foram devolvidos pelo namorado da autora.

