Mulher denuncia motorista de aplicativo que teria se masturbado durante viagem em BH

Um motorista de aplicativo foi denunciado por importunação sexual após se masturbar durante uma corrida em Belo Horizonte, nessa quinta-feira (4).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 30 anos, relatou ter pedido o carro pelo aplicativo 99 Pop no bairro Gutierrez, na região Oeste de BH e assim que entrou no veículo teria percebido que o motorista começou a se masturbar. A mulher contou aos policiais que pediu imediatamente para que ele parasse o veículo, mas ele teria se negado.

Poucos minutos depois, ela aproveitou um sinal de trânsito para abrir a porta e descer do carro. Ela foi até a sede da empresa, que fica no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de BH, e formalizou uma reclamação. Em seguida, a mulher registrou a ocorrência na delegacia de atendimento à mulher, que vai investigar o caso.

Em nota, a 99 informou que recebeu a grave denúncia envolvendo um motorista da plataforma no dia 4 de abril e perfil do condutor foi banido.

"A 99 se solidariza com a vítima e está buscando contato com ela para prestar todo o apoio necessário. A empresa está aberta a colaborar com a polícia. A 99 repudia essa e quaisquer outras ocorrências de violência e tem uma política de tolerância zero em casos como esse. A empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para colaborar com a segurança de passageiros e motoristas", diz o comunicado

Lei de importunação sexual

A Lei 13.718/2018 está em vigor desde setembro do ano passado e enquadra quem "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". De acordo com especialistas, a medida acaba com uma lacuna na legislação entre a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor e o crime de estupro.

Atos como passar a mão no corpo de alguém sem permissão ou "roubar um beijo" se tornaram crimes com pena prevista de reclusão de um a cinco anos. Beijo à força ou qualquer outro ato consumado mediante violência ou grave ameaça, impedindo a vítima de se defender, configura crime de estupro, de acordo com a mesma lei.

O caso deve ser denunciado logo após ter ocorrido, seja para um policial militar ou diretamente na delegacia. Caso se sinta mais confortável ou tenha dificuldade para fazer a denúncia de outras formas, a vítima também pode procurar a delegacia de proteção à mulher.

No momento da denúncia é necessário informar algumas caraterísticas que ajudem a identificar o agressor.

Leia mais:

Mulher denuncia motorista de aplicativo que teria se masturbado durante viagem em BH

Aplicativos de transporte já são a opção de uma a cada quatro pessoas no trajeto para o Centro de BH

Motorista de aplicativo tenta estuprar passageira em Belo Horizonte