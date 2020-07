Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após levar facadas e ser queimado com água fervente pela própria companheira, no fim da noite de quarta-feira (22), no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Policia Militar, após ser acionada por vizinhos, encontrou o homem sangrando, com perfurações em uma das mãos e na região do tórax, além de estar com parte do corpo com queimaduras de primeiro grau.

A suspeita das agressões, uma mulher de 35 anos, foi encontrada com uma faca na mão próxima da residência onde teria ocorrido a briga do casal. Ela estava com os joelhos machucados.

Em sua defesa, disse aos militares que, numa discussão com o companheiro, foi agredida a pauladas. Para se defender, pegou uma faca e golpeou o agressor por duas vezes, que na sequência, numa ação de impulso, jogou uma panela com água fervendo que estava no fogão e fugiu.

Ambos foram levados para atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Oeste. A mulher, após ser medicada, foi levada para a Ceflan 3, na região do Barreiro.

