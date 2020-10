Um desentendimento entre um casal por pouco não terminou em tragédia em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após uma briga, a mulher foi detida por tentativa de homicídio e o homem por violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem de 21 anos confessou que esfaqueou o marido no peito depois de ser agredida. Ela alega legitima defesa. O rapaz, de 22 anos, confirmou a versão e disse que desferiu um soco na mulher durante a desavença pois estaria embriagado.

Ambos contaram que essa foi a primeira vez que eles se agrediram. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (19) no imóvel onde os dois moravam com a filha de 4 anos, no bairro Tropical.

Aos militares, a mulher informou que o marido chegou em casa com sintomas de embriaguez e os dois iniciaram uma discussão. Na desavença, ele teria dado um soco no nariz da jovem. Quando foi novamente para agredi-la, na versão da mulher, ela pegou uma faca e golpeou o marido no peito.

Depois do ataque, ela chamou o pai do rapaz, que o socorreu até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Justinópolis. A mulher, que acionou a PM para relatar o caso, também foi encaminhada para a unidade de saúde. O homem não corre risco de morte.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.