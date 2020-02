Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete na tarde deste domingo, na Praça dos Jatobás, em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a caminhonete Pajero bateu em cheio na lateral do lado do passageiro do Cronos prata.

A mulher ficou presa às ferragens, sendo necessário o uso de um alicate hidráulico para fazer o desencarceramento e imobilização da vítima.

Ainda segundo os Bombeiros, a porta do veículo teve de ser arrancada para a remoção da jovem em segurança, que foi encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa da cidade.

