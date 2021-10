Uma discussão quase terminou em tragédia no último domingo (17) em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. Um homem, de 34 anos, enforcou a ex-mulher, de 39, e a jogou dentro de uma lagoa. A vítima foi resgatada com ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois estavam em um bar quando começaram a discutir e saíram do estabelecimento em um carro. No trajeto, o suspeito parou no entorno da Lagoa Paulino, na região central da cidade, e enforcou a ex-companheira. Ela foi retirada do veículo e empurrada na água. O agressor deixou o local em seguida.

A mulher, que não sabe nadar, foi resgatada por pessoas que passavam no local. A polícia foi acionada por meio de denúncia anônima e constatou que a vítima tinha marcas no pescoço e membros inferiores e superiores. Ela, no entanto, se negou a ser encaminhada pelos agentes até um posto de saúde e registrar a violência sofrida.

Os policiais foram até a casa dela, onde encontraram o homem e o prenderam. A ocorrência foi finalizada na delegacia de plantão de Sete Lagoas.

