Uma mulher prendeu a cabeça para fora da porta automática da Estação Oiapoque do Move, no Centro de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (15). O vídeo que mostra o incidente viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, a passageira não se feriu.

A gravação foi postada pela página "BH da Zueira" no Instagram e acumula mais de 18 mil comentários. Havia risco à passageira, já que os veículos do sistema de transporte passam rente à plataforma para embarque e desembarque de passageiros.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), a mulher em questão não aguardou o ônibus atrás da faixa amarela e segurou a porta, tentando mantê-la aberta.



"Quando a porta foi fechada, a mulher não saiu do curso da porta, que acabou se retendo com a passageira", informou, em nota. A entidade reforçou que a porta automática é item de segurança, e que há avisos e uma faixa amarela fixada no chão para indicar a distância que deve ser mantida das portas.

Por fim, ainda conforme o Sintram, os agentes socorreram a mulher, que se negou a receber atendimento médico. O incidente também não afetou o funcionamento da estação.

