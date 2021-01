Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de matar o marido, de 20, nesta quinta-feira (14), no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela contou aos militares que cometeu o crime após o homem tentar estrangulá-la.

Segundo a Polícia Militar, o casal vivia junto há três anos e tinha um filho de um ano.

A mulher contou que, na noite dessa quarta-feira (13), o companheiro usou drogas e teria acordado nervoso. Eles começaram a brigar por questões domésticas e ele teria dito que ela não cuidava da criança direito. Durante a discussão, o homem teria tentado enforcá-la.

Ainda segundo a policia, para se proteger, ela também tentou enforcar o marido e puxou uma correntinha que ele usava no pescoço. Em seguida, o homem teria caído no chão e começou a se debater.

Ela chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima morreu no local.

O filho do casal, que estava brincando no quarto no momento do crime, foi levado para a casa da avó.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita e o marido eram conhecidos na região por serem usuários de drogas. O homem tinha sete passagens pela polícia e a mulher, uma.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Contagem, na Grande BH.