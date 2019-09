Uma mulher de 37 anos morreu em uma batida frontal entre um carro e uma carreta na BR-365, altura do trevo de intercessão de Araguari para Indianópolis, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (29). A motorista, que seguia no sentido Patrocínio, ficou presa às ferragens após bater em uma carregada de 32 toneladas de cimento que seguia sentido Uberlândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão afirmou que estava em baixa velocidade, devido ao peso da carga, quando viu que o carro vinha em sua direção, na contramão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros tentaram salvar a mulher, mas a morte foi confirmada no local, após a vítima sofrer traumas no abdomem, membros e tórax.

